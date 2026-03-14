Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин

Ивайло Георгиев
Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин
Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин
Алан Дзабиев (червено трико) и Игнат Миленов (синьо) / Снимка: Красимир Кръстев/БТА (АК), архив
Зренянин,  
14.03.2026 21:16
 (БТА)

Алан Дзабиев спечели първия и единствен медал за България на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин, след като надви Себастиан Вархол в малкия финал на категория до 130 кг класически стил.  

Вчера Дзабиев загуби срещу финалиста Ласло Дарабос, но днес се реваншира с две победи. В сутрешната сесия българският национал се наложи с 8:0 срещу чеха Артур Саркисян само за 1:33 минути, след което победи Вархол с 1:1 по критерий за бронзовото отличие.  

Това е първи и последен медал за България на еврошампионата, след като Борислав Кирилов (60 кг), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Мартин Шишеков (82) и Калоян Иванов (97) отпаднаха рано в категориите си.  

През 2025 България отново завърши турнира само с един медалист и го направи отново в тежката категория, но в свободен стил. Шампион на 125 кг стана Георги Иванов.

/АВ/

Към 22:44 на 14.03.2026

