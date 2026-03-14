Първият отбор на Левски стана шампион при жените в първия етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Първият отбор на Левски спечели титлата при жените в първия квалификационен етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория "Елит", което се проведе в столичната зала "София".

Съставите показаха силни и емоционални изпълнения, а конкуренцията между клубовете беше изключително оспорвана.

Ансамбълът на Левски беше най-добър в квалификационния първи етап на надпреварата и от двете изигравания на съчетания с пет топки събра сбор от 51.200 точки (25.450 и 25.750).

На второ място е ВИП Раднево с 49.225 (24.800 и 24.425), а на трето София Спорт 2017 с 48.225 (24.925 и 23.300) точки.

Съгласно регламента и правилника на Държавното първенство, първите десет ансамбъла от класирането придобиват право на участие във втория етап, който ще се проведе през есента, когато ще бъде определен и държавният шампион в категория „Елит“ при жените.

При девойки младша възраст на първа позиция след композициите с пет въжета е Локомотив София с 40.551 (20.617 и 19.934, пред Илиана с 39.600 (20.375 и 19.225) и Левски-Триадица 1 с 38.150 (19.350 и 18.800).

Първият състав на Илиана триумфира при девойки старша възраст с пет ленти със сбор 43.200 (21.700 и 21.500). В класирането следват от Теа Денс с 41.675 (20.300 и 21.375) и Левски 1 с 38.425 (19.000 и 19.425).

Демонстративно по време на шампионата своите композиции изиграха гимнастичките от националния ансамбъл за жени с пет топки и с три обръчи и два чифта бухалки.

Главен съдия на състезанието беше Росина Атанасова.