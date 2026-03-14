Старши треньорът на Етър (Велико Търново) Иван Иванов: „Борихме се, старахме се и съдбата ни се отблагодари!“

Етър (Велико Търново) победи с 2:1 Локомотив (Горна Оряховица) в регионално дерби, което събра целия регион на стадион „Ивайло“, а успехът затвърди възхода на „виолетовите“, които изпревариха днешния си съперник в класирането.

Старши треньорът на победителите Иван Иванов обясни какво е осигурило успеха, дошъл освен това и след изоставане от един гол и обрат. „На почивката коригирахме някои неща и мога да кажа смело, че съм си изкарал заплатата за месеца на полувремето на този мач. Първата част не беше добра, не можем постоянно да се оправдаваме, че са млади, но момчетата не можеха да понесат еуфорията, която носи това дерби. На фланга футболистите ни не можаха да направят разлика 1:1 никъде, което е ключово за нашия стил на игра".

"Второто полувреме беше по-добре. Знаехме, че Локомотив ще започне да изнемогва физически и ще имаме по-добър контрол върху мача. Вкарахме гол от статично положение, което ни вдъхна увереност. Корекциите дадоха резултат, настанихме се трайно в половината им. Борихме се, старахме се и в края на мача съдбата ни се отблагодари!

„Етър“ е отбор с история и традиции, градът трябва да направи някои организационни неща. Но първо трябва да поздравим ръководството в лицето на Любомир Филипов, Страцимир Тинчев и Стефан Атанасов, с които ежедневно работим нещата да се подобряват във всеки аспект. Тяхна е заслугата да поемем по този път. Мисля, че и аз до някаква степен съм допринесъл, разбира се – футболистите са най-важното нещо в един отбор. Феновете трябва да знаят, че са ни полезни като енергия и тези момчета да играят истински мачове пред все по-голяма публика. А и повече хора по трибуните ще ни помогнат и от финансова гледна точка, за да дишаме много по-спокойно и всеки от нас да се чувства по-добре!“, завърши Иван Иванов.