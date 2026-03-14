Трябва да направим всичко по силите си такива трагедии да не се повтарят, каза Силяновска-Давкова по повод годишнината от пожара в Кочани

Нищо не може да намали болката на семействата, които са загубили най-скъпите си хора или са изправени пред последиците от трагедията, но можем и трябва да направим всичко по силите си такива трагедии да не се повтарят никога повече, каза президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова по повод годишнината от пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, предаде МИА.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, който избухна рано сутринта на 16 март 2025 г., бе предизвикан от пиротехнически средства по време на концерт. Загинаха 63 младежи, а над 200 получиха тежки наранявания. В различни държави бяха транспортирани 115 пострадали.

Силяновска-Давкова участва в заключителната сесия на международната конференция "Институционални и клинични аспекти и решения след пожара в Кочани – една година по-късно", която се провежда днес в Скопие.

"Реалните мерки на една държава не се виждат в моментите на стабилност, а в начина, по който се справя с кризите си. Демократичните системи са по-устойчиви на кризи и по-лесно се справят с тях. Кризата е лакмус на демокрацията, защото се проверяват и институциите, и професионалната етика, и човешката солидарност", посочи тя.

Силяновска-Давкова подчерта, че зад статистиките стоят истински имена, семейства и живот и те ще носят травмата в себе си завинаги, а обществото има задължението да бъде с тях и да ги подкрепя.

"Една година по-късно смятам, че донесохме истински политически и медицински решения, когато решихме да поискаме помощ отвън. Бързо установената и интензивна координация между македонските институции и здравната система, и международните партньори направиха възможно спасяването на много млади животи. Възхитиха ме хуманността и солидарността на съседите ни, бързината на активиране на европейския механизъм за гражданска защита, но и солидарността на целия свят", отбеляза още президентът на Република Северна Македония.

Конференцията започна днес с уводно слово на премиера на страната Християн Мицкоски. В конференцията участва и кметът на община Кочани Владко Грозданов. В конференцията участваха висши държавни представители и медицински експерти от страната и Европа, включително д-р Валентин Димитров, директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“.