Иранските Гвардейци на революцията са предупредили САЩ да изтеглят предприятията си от региона

Асен Георгиев
Израелски пожарникари гасят пламъците след пряко попадение на иранска ракета. Снимка: АП/Ohad Zwigenberg.
Техеран,  
14.03.2026 22:28
 (БТА)
Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е предупредил САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и призова хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове, предаде Ройтерс, като се позовава на ирански държавни медии.

Предупреждението идва след удари през последните 48 часа, при които загинаха няколко цивилни работници в невоенни фабрики в Иран, съобщи иранската "Прес ТиВи". 

В същото време беше съобщено, че работата в рафинерията "Ланаз" в северния иракски град Ербил е била преустановена, докато не бъде потушен пожарът, причинен от удар с дрон в събота, съобщиха провинциални власти.

Работата ще остане преустановена, докато не бъде оценен размерът на щетите, заявиха пред Ройтерс представители на министерството на природните ресурси на провинция Иракски Кюрдистан. 

