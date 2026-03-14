Френският скиор Алекси Пинтюро ще прекрати кариерата си след края на сезона за Световната купа

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Giovanni Zenoni
Куршевел,  
14.03.2026 21:52
 (БТА)

Френският ски състезател Алексис Пинтюро заяви в събота, че ще се пенсионира в края на месеца след финалите на Световната купа, предаде АП. Пинтюро е един от най-добрите френски скиори в историята, като от известно време обмисляше пенсиониране след серия от контузии.

„Вероятно е подходящият момент“, каза трикратният олимпийски медалист. „Знаех, че този сезон ще бъде последният.“

Специалист по гигантски слалом, Пинтюро претърпя последния си неуспех миналата година, когато той падна тежко в супергигантски слалом и беше изкаран по въздух от пистата в Кицбюел, Австрия. 

34-годишният Пинтюро е спечелил 34 състезания от Световната купа, повече от половината в гигантски слалом, и е спечелил Световната купа в генералното класиране през 2021 година. Пинтюро има осем медала, включително три златни, от световни първенства.

/ХБ/

