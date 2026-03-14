Общините в Сливенско са взели необходимите мерки за осигуряване на условията за хартиено гласуване

Общините в област Сливен са предприели необходимите мерки за осигуряване на паравани за гласуване с хартиена бюлетина за изборите на 19 април. Това съобщиха от областната администрация, където се състоя среща, инициирана от областния управител Маринчо Христов, с участието на секретарите на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Установено е, че всички секционни избирателни комисии в областта ще бъдат обезпечени с необходимите съоръжения, отговарящи на нормативните изисквания.

Представителите на местната власт и на изборната администрация заявиха готовност да продължат съвместната работа за подготовката на прозрачни и законосъобразни избори.

Зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването „Събуди се“ в ефира на Нова ТВ заяви, че размерите на параваните за гласуване са определени от ЦИК, а на областните управители ще бъде възложено да бъдат поръчани и доставени параваните.