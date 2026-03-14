Иран заплаши да нанесе удари по пристанища в ОАЕ

Иран за първи път заплаши да нанесе удар по инфраструктурата на съседна държава, призовавайки хората да се отдалечат от три големи пристанища в Обединените арабски емирства, които според Техеран са "легитимни цели", тъй като американските въоръжени сили ги използват за нанасяне на удари, предаде Асошиейтед прес.

Ескалацията засили глобалните икономически притеснения, в момент когато напрежението около Ормузкия проток, по който преминава около една пета от световния петрол и където корабоплаването на практика е спряло, се засилва.

Иран изстреля стотици ракети и дронове срещу съседите си в Персийския залив, заявявайки, че целите му са американски обекти, въпреки че бяха ударени или заплашени летища и петролни съоръжения. САЩ и Израел нанесоха удари по хиляди цели в Иран по време на войната, която продължава вече над две седмици.

Нови удари са били нанесени и по Израел, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес. Това беше обявено, след като агенция Фарс съобщи, че при удар по индустриален обект в Исфахан са загинали 15 души.

Вчера президентът Доналд Тръмп заяви, че американските сили са "унищожили" военни обекти на иранския остров Харг, където се намира основният терминал за износ на петрол в страната. Ирански официални лица предупредиха, че ударите по петролната инфраструктура могат да предизвикат по-нататъшни ответни действия.

Междувременно войната на Израел срещу "Хизбула" задълбочи хуманитарната криза в Ливан, като 826 души са убити, а над 850 000 са разселени, по данни на Франс прес.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви днес в Бейрут, че няма военно решение на войната между Израел и "Хизбула". Той призова за дипломатически подход и пълно изпълнение на резолюциите на ООН.

Той призова също така международната общност да удвои усилията си за прекратяване на конфликта.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи в събота, че от началото на последната вълна от сражения на 2 март са ранени най-малко 2 009 души. Сред загиналите има 106 деца и 65 жени.

Президентът на САЩ прекара днешната сутрин в своя голф клуб във Флорида, но публикува следното: "Много страни, особено тези, които са засегнати от опита на Иран да затвори Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със САЩ, за да поддържат пролива отворен и безопасен." Но не е ясно дали тази инициатива ще започне или дали Тръмп просто се надява, че това може да се случи, отбелязва АП.

Той също така изрази надежда, че "Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други засегнати страни" ще "изпратят кораби в района, за да може Ормузкият проток да не бъде повече" заплашен от Иран.

Това беше първият път, когато Тръмп публично намекна, че САЩ може да не са в състояние да отворят отново водния път сами, без международна подкрепа, отбелязва АП. Иран използва затварянето на морския път, за да дестабилизира световните енергийни пазари и да окаже натиск върху САЩ и Израел.

Очевиден обстрел с тежко оръжие предизвика пожар в позицията на миротворческите сили на ООН близо до ливанското село Майс ал Джабал, а миротворецът беше ранен по пътя си към укритие.

Кандис Ардиел, говорителка на миротворческите сили на ЮНИФИЛ, заяви, че е започнато разследване и припомни на всички участници задълженията им да гарантират безопасността и сигурността на миротворците по всяко време.

Позициите на ООН в Южен Ливан бяха ударени няколко пъти по време на престрелките между Израел и "Хизбула".

По-рано днес говорителят на израелската армия на арабски език Авихай Адрае заяви, че "Хизбула" използва линейки и медицински обекти за военни цели. Той добави, че въоръжената групировка трябва да спре, в противен случай израелската армия ще предприеме действия, отбелязва АП.

В публикация в Екс днес Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика на Иран, заяви, че като предоставя подкрепа на Израел в борбата с дронове, Украйна "фактически се е включила във войната". Той заяви, че цялата страна е станала мишена за Иран.

Мизан, официалната информационна агенция на иранската съдебна власт, заяви, без да представи доказателства, че американски сили са разположени в гражданските пристанища Джебел Али, Халифа и Фуджейра в Обединените арабски емирства, което прави пристанищата "легитимни цели" за ирански атаки. Информационната агенция призова хората в и около тези пристанища да се евакуират незабавно, като заяви, че те "могат да бъдат атакувани в следващите часове".

По-рано днес прехванат дрон предизвика пожар близо до пристанището на Фуджейра, но не и жертви.

Днес към Обединените арабски емирства са изстреляни девет балистични ракети и 33 дрона, съобщи министерството на отбраната на страната. Общият брой на изстреляните към страната от 28 февруари насам снаряди включва 1 600 дрона, 294 балистични ракети и 15 крилати ракети. Атаките са убили шестима души и са ранили 141 други, се посочва в съобщението.

По време на войната арабските държави от Персийския залив се изправиха пред многобройни и понякога фатални ирански атаки с дронове и ракети, насочени срещу нефтени обекти, градове и жизненоважна инфраструктура. Жизненоважният Ормузки проток е практически затворен заради войната между САЩ и Израел с Иран.

Американските сили съобщиха днес, че са извършили снощи мащабен прецизен удар по остров Харг, отбелязва Ройтерс. "Американските сили успешно са нанесли удари по над 90 ирански военни цели", съобщи Централното командване.

Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на Харг, който е ключов терминал за износ на ирански петрол, но не са повредили петролната инфраструктура.

В ранните часове на деня иранската информационна агенция Фарс съобщи, че американските удари са били насочени единствено към военни обекти, отбелязва АП.

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).