Болсонаро все още е в интензивно отделение, състоянието му се влошава, съобщи болницата

Асен Георгиев
Болсонаро все още е в интензивно отделение, състоянието му се влошава, съобщи болницата
Болсонаро все още е в интензивно отделение, състоянието му се влошава, съобщи болницата
Протест на поддръжници на Болсонаро в Сао Пауло. Снимка: АП/Andre Penner.
Бразилия,  
14.03.2026 23:55
 (БТА)

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро остава „в стабилно състояние“ в интензивно отделение след бактериална пневмония, но бъбречните му функции са се влошили, съобщи болницата, в която е приет, цитирана от Франс прес.

70-годишният Жаир Болсонаро беше приет вчера сутринта с висока температура, изпотяване и треска, след като беше прехвърлен от затвора в Бразилия, където излежава присъда за опит за държавен преврат.

Бившият държавен глава „е в стабилно състояние, но е настъпило влошаване на бъбречните му функции и повишаване на възпалителните маркери“, се посочва в съобщението.

Белодробната инфекция е следствие от епизод на бронхоаспирация, повтарящ се проблем, свързан с последиците от нараняване с нож в коремната област, получено по време на предизборен митинг през 2018 г. Оттогава бившият крайнодесен президент е претърпял множество операции и страда от проблеми с диафрагмата, понякога придружени от повръщане, които лекарите му са идентифицирали като пряка причина за настоящата инфекция. Той е на антибиотично лечение и дихателна кинезитерапия. 

Осъден през септември миналата година на 27 години затвор за опит да се задържи на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от Луиз Инасио Лула да Силва, Болсонаро излежава присъдата си в затворническия комплекс Папуда в Бразилия.

Върховният съд на страната е отказвал няколко пъти да му позволи да излежава присъдата си под домашен арест, отбелязва АФП.

/БП/

