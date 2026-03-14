Палестинец е убит при нападение на израелски заселници на Западния бряг, съобщи палестинската агенция УАФА

Палестинец е бил застрелян, а няколко други са ранени при нови нападения на радикални израелски заселници в окупирания Западен бряг, съобщи палестинската информационна агенция УАФА.

Според информацията въоръжени заселници са нападнали палестинското селище Кусра, северно от Йерусалим. При нападението е бил застрелян млад палестинец, двама души са ранени, а бащата на убития е бил пребит.

По-рано заселници са простреляли двама палестинци край селището Кисан, южно от Витлеем, също на Западния бряг. Нападателите са пребили още няколко души и са откраднали около 100 овце, съобщи УАФА.

От израелска страна първоначално няма информация или официален коментар за инцидентите.

Нападения почти всеки ден

Според палестински източници нападенията на израелски заселници, които продължават от години, са се засилили след началото на войната с Иран. Съобщава се за почти ежедневни инциденти, като все по-често се използва огнестрелно оръжие.

От началото на годината седем палестинци са били убити от заселници, посочват палестинските власти.

Израелската армия, която носи отговорност за сигурността в Западния бряг, официално осъжда насилието. От Палестинската автономна власт в Рамала обаче предупреждават, че нарастващите нападения в сянката на войната с Иран могат да доведат до изселване на палестинци.

Според палестинските власти израелската армия не защитава достатъчно цивилното население, а наказателното преследване на извършителите от страна на израелската съдебна система остава ограничено.