Тръмп призова други страни „да се погрижат" за Ормузкия проток

Асен Георгиев
Тръмп на път към президентския самолет. Снимка: AP/Luis M. Alvarez.
Вашингтон,  
14.03.2026 23:10
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи отново призив към други страни да помогнат за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток и заяви, че САЩ ще координират действията си с тях, предаде Ройтерс.

„Съединените американски щати са разгромили и напълно унищожили Иран – както във военно, така и в икономическо и във всяко друго отношение, но страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този проток, а ние ще помогнем – И  ТО МНОГО!", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл.

„САЩ също ще координират действията си с тези държави, за да може всичко да върви бързо, гладко и добре", добави той.

„Това трябваше поначало да бъде колективно усилие и сега ще бъде – то ще обедини света в хармония, сигурност и вечен мир!", уверява още Тръмп.

Свързани новини

14.03.2026 21:57

Иран заплаши да нанесе удари по пристанища в ОАЕ

Иран за първи път заплаши да нанесе удар по инфраструктурата на съседна държава, призовавайки хората да се отдалечат от три големи пристанища в Обединените арабски емирства, които според Техеран са "легитимни цели", тъй като американските въоръжени
14.03.2026 16:36

Тръмп заяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс.

