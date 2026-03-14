Тръмп призова други страни „да се погрижат" за Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи отново призив към други страни да помогнат за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток и заяви, че САЩ ще координират действията си с тях, предаде Ройтерс.

„Съединените американски щати са разгромили и напълно унищожили Иран – както във военно, така и в икономическо и във всяко друго отношение, но страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този проток, а ние ще помогнем – И ТО МНОГО!", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл.

„САЩ също ще координират действията си с тези държави, за да може всичко да върви бързо, гладко и добре", добави той.

„Това трябваше поначало да бъде колективно усилие и сега ще бъде – то ще обедини света в хармония, сигурност и вечен мир!", уверява още Тръмп.