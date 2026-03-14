Подробно търсене

Тръмп заяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток

Пламен Йотински
Тръмп заяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток
Тръмп заяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
14.03.2026 16:36
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс.

В публикацията Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби в района.

Той допълни, че по един или друг начин Ормузкият проток скоро ще бъде отворен.

"Междувременно Съединените щати ще бомбардират безмилостно крайбрежието и непрекъснато ще потапят ирански лодки и
кораби“, написа още президентът на САЩ.

Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар относно това дали някакви държави са се съгласили да изпратят кораби.

Междувременно отказът на Германия да участват в евентуална военна операция за защита на корабите в Персийския залив предизвика недоумение сред германските компании, съобщи "Шпигел", позовавайки се на Съюза на германските корабособственици (СГК/VDR).

От СГК заявиха пред списанието, че са приели с "определено недоумение" изявленията на германските власти. От организацията отбелязаха, че по-рано Г-7, включително Германия, подчертаха необходимостта от международни усилия за осигуряване на безопасно преминаване на граждански кораби през Ормузкия проток.

Според СГК властите на Германия също трябва да "разгледат всички варианти, които могат да допринесат за ефективната защита на корабите и техните екипажи". "Само доверието, че няма да се случат никакви инциденти, не може да бъде убедителна стратегия в светлината на настоящата ситуация".

По-рано канцлерът Фридрих Мерц заяви, че не вижда основания за провеждането на международна военна операция за защита на търговските кораби в Ормузкия проток.

/ПЙ/

Свързани новини

13.03.2026 17:57

Поне 77 кораба са преминали през Ормузкия проток от началото на военните действия в региона, по непълни данни

От началото на военните действия в Близкия изток 77 плавателни съда са преминали през Ормузкия проток, като повечето от тях са част от т.нар. сенчест флот. Това показват непълни данни на водещия доставчик на информация за корабоплаването, търговията
12.03.2026 15:27

Сигурността в Ормузкия проток може да бъде гарантирана единствено чрез дипломация, заяви германският външен министър

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че сигурността в стратегическия Ормузки проток може да бъде гарантирана единствено по пътя на дипломацията, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:49 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация