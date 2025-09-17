Поетапно ще се ограничава движението в активните и изпреварващите ленти между 98-ми и 99-ти км на магистрала „Струма“

Между 10:00 ч. и 17:00 ч., поетапно ще се ограничава движението в активните и изпреварващите ленти между 98-ми км и 99-ти км на автомагистрала (АМ) „Струма“ в двете платна - в посока София и в посока Кулата. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Благоевград. За извършване на дейностите скоростта в отсечката ще е ограничена до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Дейности по подобряване на отводняването се извършват между 10 и 37 км на автомагистрала (АМ) „Струма“ в района на Пернишка област. Те ще продължат до 19 септември, в часовия пояс между 06:30 ч. и 16:00 ч.