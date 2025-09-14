Подробно търсене

Катастрофа между три автомобила затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Тракия,  
14.09.2025 14:37
 (БТА)

Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия. Пострадали са трима души. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен днес в 11:44 часа. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол,  отчетени са отрицателни резултати. Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение, посочват от полицията.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че временно движението е ограничено. Движението на всички моторни превозни средства се пренасочва по обходен  маршрут през  село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец –  село Разделна –  Гълъбово  – Симеоновград – Димитровград и обратно.  Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Общо 29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие.

