Общо 15 работни места за организатори на работата с клиенти, за учители и медицински специалисти са обявени в Бюрото по труда в Шумен

Общо 15 работни места за организатори на работата с клиенти с немски език, които да започнат работа във Варна, за 11 учители и други специалисти са обявени в Дирекцията "Бюро по труда" (ДБТ) в Шумен. Това съобщи за БТА Камелия Дамянова – главен експерт "Посреднически услуги" в ДБТ в областния град.

По думите ѝ продължават да се търсят на работа в Шумен да бъдат назначени четирима лекари и фелдшер. Свободни работни места в града са обявени за разработчик на софтуер, за учител в детска градина, за ресурсен учител и за учител, който да е специалист по слухово-речева рехабилитация – за работа с деца с увреден слух.

Търсят се да бъдат назначени на работа в училището в с. Друмево помощник-директор по учебната дейност, учител в група за целодневна организация на учебния ден на ученици от пети до седми клас, учители по физическо възпитание и спорт, по математика, по английски език и по немски език в прогимназиален етап на средното образование, както и двама учители за целодневна организация на учебния ден на ученици от първи до четвърти клас. Свободно работно място е обявено и за учител по физическо възпитание и спорт в училището в с. Мировци, отбеляза Дамянова.

Тя припомни, че в края на август и в началото на септември в Шуменско традиционно се търсят да бъдат назначени на работа учители.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.