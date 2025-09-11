Общинският съвет в Стара Загора се събира на извънредно заседание

Общинският съвет в Стара Загора ще се събере днес на извънредно заседание. Това съобщават на сайта на местната администрация.

Дневният ред включва една точка, засягаща изменение на решение на Общинския съвет в Стара Загора от септември миналата година. Решението е за поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.018. Решението е за „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“.

Според предвидената промяна предоставянето на нови услуги ще се извършва на адрес ул. „Димитър Караджов“ № 2, а не както е одобрено през м.г. – на ул. „Хан Аспарух“ №47.

БТА припомня, че първоначално избраното местоположение за създаване на новата социална услуга беше в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора, което предизвика недоволство от обитателите на дома. В края на август беше взето решение за работна група, която да намери подходящо решение по казуса.