Областните управители на Велико Търново и Габрово ще работят съвместно за премахване на опасните дървета около далекопроводите

Областните управители на областите Велико Търново и Габрово Юлия Ликоманова-Мутафчиева и Мария Башева ще обединят своите усилия за справяне с проблема по премахване на опасните дървета около далекопроводите. На съвместната среща в областната администрация във Велико Търново присъстваха ръководители на Регионалната дирекция по горите (РДГ), Северно-централно държавно предприятие (СЦДП), представители на „Електроразпределение-Север“, съобщиха от областната управа във Велико Търново.

До момента са издадени общо 416 констативни протокола за премахване на опасните дървета от РДГ. За Великотърновска област са издадени 268 констативни протокола за 5951 куб.м пространствена дървесина, а за Габровска област-148 констативни протокола за 7502 куб.м пространствена дървесина.

Маркирани са над 25 400 потенциално опасни дървета извън сервитутите, като 17 300 от тях са в държавен горски фонд.

„Предприемането на своевременни действия за осигуряване на превенция по електрическите далекопроводи, които обхващат голяма площ на територията на областите Велико Търново и Габрово, представляват критична инфраструктура по смисъла на Закона за защита при бедствия, са неразривно свързани с прилагане на нормативната уредба на Закона за горите“, обобщи Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

По време на срещата компетентните институции са поели ангажимент да докладват пред областните управители за напредъка в дейностите предвид задаващия се есенно-зимен период.