И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов издаде указание за по-ефективна работа по преписки и дела, свързани с домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Указанието за организацията на работата на прокуратурата по този вид дела е с оглед осигуряване на ефективно, срочно и приоритетно провеждане на досъдебните производства, свързани с домашно насилие. То има за цел ефективна защита на пострадалите и създаване на унифициран механизъм за своевременна реакция при случаи на домашно насилие, както и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, се посочва в съобщението.

В него се съдържат препоръки какви действия да се предприемат при постъпване на жалби и сигнали за домашно насилие или на преписки от МВР относно извършени проверки. Една от тях е уведомяване на съответната териториална Дирекция „Социално подпомагане“ във всички случаи на домашно насилие, извършено в присъствието на или над малолетни или непълнолетни, на лице, поставено под запрещение или с увреждания. Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, прокурорът своевременно подава искане за издаване на заповед за защита до районния съд по местопребиваването на пострадалия.

Сарафов разпореди на административните ръководители на районните и окръжните прокуратури в страната да се създаде необходимата организация за точното изпълнение на указанието, като осъществяват контрол за своевременното администриране на преписките и делата от тази категория и извършват периодичен анализ, съобщават още от прокуратурата.

Указанието е съобразено с последните промени в законодателството, свързани с правата на пострадалите от домашно насилие или лицата в риск, с мерките за защита и държавната политика за превенция и защита от домашно насилие.

Вчера мъж от Шумен бе задържан в полицейския арест в града, след като отправил закана за убийство към 58-годишната си майка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.