Към обед и следобед се очаква интензивно движение, в района на магистрала „Струма“ е организирано реверсивно движение, каза гл. инспектор Лъчезар Близнаков

Към обед и следобед се очаква интензивно движение, в района на магистрала „Струма“ е организирано реверсивно движение, каза пред журналисти главен инспектор Лъчезар Близнаков от дирекция "Пътна полиция" .

В района на Симитли е организирано реверсивно движение, където водачите ще трябва да обърнат внимание на организацията на движение и на маркировката – в посока София са осигурени две ленти за движение. Като обходен маршрут може да се използва преминаване през ГКПП „Илинден“ или през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко, добави той

За днес е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР.

Днес от14:00 до 20:00 ч. по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ се преустановява движението на камиони над 12 тона, припомни той.

Засичането на средната скорост за движение на моторните превозни средства, което се въведе преди ден, е още един метод за контрол и наборът от инструменти за контрол върху поведението на участниците в движението се разширява. По думите на Близнаков, броят на пътните отсечки, които подлежат на контрол, също ще се увеличава. През изминалото денонощие са установени над 3700 нарушения, посочи още Близнаков. В последните дни намалява броят на агресивните водачи.

Вниманието ни през септември-октомври ще бъде насочено и към пешеходците нарушители с оглед повишаване на броя на нарушенията, извършени с тяхно участие, добави Близнаков и припомни, че с промени в Закона за движението по пътищата са завишени санкциите и за пешеходци, нарушаващи правилата.

Когато гражданин, нарушил правата за движение по пътищата, няма постоянен адрес в страната ни, регистрационните табели на моторното превозно средство се отнемат до заплащане на глобата, добави той.