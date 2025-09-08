Към обед и следобед се очаква интензивно движение, в района на магистрала „Струма“ е организирано реверсивно движение, каза гл. инспектор Лъчезар Близнаков

Подробно търсене

Десислава Пеева
БТА, София (8 септември 2025) Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция” пред журналисти за очаквания интензивен трафик. Снимка: Десислава Пеева/БТА (ЕВ)
София,  
08.09.2025 10:23
 (БТА)

Към обед и следобед се очаква интензивно движение, в района на магистрала „Струма“ е организирано реверсивно движение, каза пред журналисти главен инспектор Лъчезар Близнаков от дирекция "Пътна полиция" .

В района на Симитли е организирано реверсивно движение, където водачите ще трябва да обърнат внимание на организацията на движение и на маркировката – в посока София са осигурени две ленти за движение. Като обходен маршрут може да се използва преминаване през ГКПП „Илинден“ или през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко, добави той

За днес е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР. 

Днес от14:00 до 20:00 ч. по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ се преустановява движението на камиони над 12 тона, припомни той.

Засичането на средната скорост за движение на моторните превозни средства, което се въведе преди ден, е още един метод за контрол и наборът от инструменти за контрол върху поведението на участниците в движението се разширява. По думите на Близнаков, броят на пътните отсечки, които подлежат на контрол, също ще се увеличава. През изминалото денонощие са установени над 3700 нарушения, посочи още Близнаков. В последните дни намалява броят на агресивните водачи.

Вниманието ни през септември-октомври ще бъде насочено и към пешеходците нарушители с оглед повишаване на броя на нарушенията, извършени с тяхно участие, добави Близнаков и припомни, че с промени в Закона за движението по пътищата са завишени санкциите и за пешеходци, нарушаващи правилата.

Когато гражданин, нарушил правата за движение по пътищата, няма постоянен адрес в страната ни, регистрационните табели на моторното превозно средство се отнемат до заплащане на глобата, добави той.

