С военни почести в Хасково беше тържествено отбелязана 140-ата годишнина от Съединението

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя на паметника на Незнайния войн в Хасково беше отбелязана 140 -ата годишнина от Съединението. В церемонията на централния площад „Свобода“ се включиха военнослужещи от формирование 52 740 в Хасково и 22 280 – Корен. В празничното честване участва и Духов оркестър Хасково.

На церемонията присъстваха кметът на Хасково Станислав Дечев и председателят на Общинския съвет Таня Захариева, областният управител д-р Стефка Здравкова, представители на местната власт и на политически партии, на обществени организации и граждани.

В тържественото си обръщение кметът на Хасково каза, че сред най- важните исторически уроци, е силата на съединението.

След края на официалната част под съпровода на музикантите от Народен оркестър при Община Хасково се изви българско хоро.

Следобед на площада жителите на града ще посрещнат мотористи от цяла Европа, които провеждат годишната си среща в Хасково. Снощи почитателите на мото туризма направиха зрелищна обиколка по главните улици на областния град, за да поздравят местните хора.

Кулминацията на празненствата по повод Съединението на Княжество България с Източна Румелия в областния град е тази вечер. На площадката на открито на Спортен комплекс „Спартак“ предстои концерт на ансамбъл „Чинари“.