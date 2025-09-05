Старозагорци и гости на града ще паркират безплатно в зелена зона от 6 до 8 септември

Старозагорци и гостите на града ще паркират безплатно в рамките на зелена зона три дни - от 6 до 8 септември, по повод отбелязване на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това се посочва на официалния сайт на местната администрация. Таксуването ще бъде възобновено на 9 септември, вторник, с работното време от 8:00 до 18:00 часа.

На 6 септември с общоградско честване в Стара Загора ще отбележат 140-ата годишнина от Съединението.

Зоната за платено кратковременно паркиране в Стара Загора беше безплатна и от 18 юли до 28 август.