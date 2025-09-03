Подробно търсене

Съживяваме читалищата и библиотеките с нова програма за 60 млн. лева, каза министър Борислав Гуцанов

Иван Лазаров
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
03.09.2025 13:31
 (БТА)

Министерството на труда и социалната политика открива нова програма в рамките на 60 млн. лв., каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет. Той поясни, че новата програма ще даде възможност за откриване на нови 760 дигитални клуба в читалища и библиотеки, основно в малките населени места в страната. 

Съживяваме читалищата. Нещо, което за тези малки населени места е от ключово значение за общността. Вдъхваме нов живот на читалищата и библиотеките, които ще имат възможност да кандидатстват по тези проекти безвъзмездно, поясни министърът. 

Гуцанов уточни, че 53 хил. лв. ще е помощта, за която може да се кандидатства. Тя може да бъде разходвана за ремонт, закупуване на компютри или друга необходима техника. Вече са подадени и първите заявки, уточни Гуцанов.  

Той подчерта, че програмата може да даде нов живот на читалищата и библиотеките в малките населени места.

