Съживяваме читалищата и библиотеките с нова програма за 60 млн. лева, каза министър Борислав Гуцанов

Министерството на труда и социалната политика открива нова програма в рамките на 60 млн. лв., каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет. Той поясни, че новата програма ще даде възможност за откриване на нови 760 дигитални клуба в читалища и библиотеки, основно в малките населени места в страната.

Съживяваме читалищата. Нещо, което за тези малки населени места е от ключово значение за общността. Вдъхваме нов живот на читалищата и библиотеките, които ще имат възможност да кандидатстват по тези проекти безвъзмездно, поясни министърът.

Гуцанов уточни, че 53 хил. лв. ще е помощта, за която може да се кандидатства. Тя може да бъде разходвана за ремонт, закупуване на компютри или друга необходима техника. Вече са подадени и първите заявки, уточни Гуцанов.

Той подчерта, че програмата може да даде нов живот на читалищата и библиотеките в малките населени места.