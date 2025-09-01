Подробно търсене

Сливенската полиция установи скорости над 220 км/ч на автомагистрала „Тракия“ през почивните дни

Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливенската полиция установи скорости над 220 км/ч на АМ „Тракия“ през почивните дни. Снимка: ОД МВР
Сливен,  
01.09.2025 15:06
 (БТА)

Над 300 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени от екипите на ОДМВР–Сливен през почивните дни, съобщиха от дирекцията. На автомагистрала „Тракия“ са регистрирани две особено високи скорости – 227 и 180 км/ч при ограничение 140 км/ч.

В проверките са участвали 76 полицейски екипа, съобщиха от областната дирекция на полицията.

Проверени са 1231 лица, 956 леки и 121 товарни автомобила. Засечени са 171 случая на движение със скорост над разрешената – 148 при леки и 23 при товарни автомобили. 

Установени са още един водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един с алкохол над 1,2 промила, двама отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици, един неправоспособен шофьор и четири случая на неправилно изпреварване.

Съставени са общо 325 акта и фиша, образувани са досъдебни и бързи производства.

На автомагистрала „Тракия“ денонощно дежурят екипи на сектор „Пътна полиция“ – Сливен. Засиленото полицейско присъствие продължава по главните и второстепенни пътища в областта, като контролът се осъществява и с необозначени автомобили на охранителна и криминална полиция.

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

/ТТ/

