Подробно търсене

Регионалното сътрудничество бе тема на работна среща между областния управител на Търговище и китайския посланик в България

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Регионалното сътрудничество бе тема на работна среща между областния управител на Търговище и китайския посланик в България
Регионалното сътрудничество бе тема на работна среща между областния управител на Търговище и китайския посланик в България
БТА, Посланикът на Китайската народна република в Република България Н. Пр. Дай Цинли (втората вляво) проведе работна среща с ръководството на областната администрация - областният управител Йоан Пеев (в средата), главният секретар Тодорка Танева и заместник областният управител Гергана Цонева, Снимка: Областна администрация - Търговище
Търговище,  
29.08.2025 13:46
 (БТА)

Регионалното сътрудничество бе тема на работна среща между областния управител на Търговище Йоан Пеев и посланика на Китайската народна република в България Дай Цинли, съобщават от пресцентъра на администрацията.

По време на срещата са обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между област Търговище и китайски региони в различни направления, сред които икономика, инвестиции, култура, образование и туризъм.

От ръководството на Областната администрация представиха икономическия и инфраструктурен потенциал на региона, както и конкретни идеи за бъдещо партньорство. „Вярваме, че сътрудничеството с Китайската народна република може да даде нова посока на икономическото развитие в нашия регион“, каза областният управител на област Търговище Йоан Пеев.

Посланик Дай Цинли подчерта пред домакините, че регионалното сътрудничество е важна част от двустранните отношения с България. „Впечатлена съм от потенциала на област Търговище и вярвам, че с общи усилия можем да изградим стабилни и ползотворни връзки между китайски и български региони“, посочи тя.

Както БТА съобщи, посланик Цинли е на опознавателна визита в региона, в рамките на която се срещна с общинското ръководство в Търговище и с представители на местния бизнес.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:52 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация