Регионалното сътрудничество бе тема на работна среща между областния управител на Търговище и китайския посланик в България

Регионалното сътрудничество бе тема на работна среща между областния управител на Търговище Йоан Пеев и посланика на Китайската народна република в България Дай Цинли, съобщават от пресцентъра на администрацията.

По време на срещата са обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между област Търговище и китайски региони в различни направления, сред които икономика, инвестиции, култура, образование и туризъм.

От ръководството на Областната администрация представиха икономическия и инфраструктурен потенциал на региона, както и конкретни идеи за бъдещо партньорство. „Вярваме, че сътрудничеството с Китайската народна република може да даде нова посока на икономическото развитие в нашия регион“, каза областният управител на област Търговище Йоан Пеев.

Посланик Дай Цинли подчерта пред домакините, че регионалното сътрудничество е важна част от двустранните отношения с България. „Впечатлена съм от потенциала на област Търговище и вярвам, че с общи усилия можем да изградим стабилни и ползотворни връзки между китайски и български региони“, посочи тя.

Както БТА съобщи, посланик Цинли е на опознавателна визита в региона, в рамките на която се срещна с общинското ръководство в Търговище и с представители на местния бизнес.