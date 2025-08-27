Предвиждаме публичен електронен регистър на атракционите, проверки и санкции за нарушения, каза министър Гроздан Караджов

Подробно търсене

Иван Лазаров
БТА, София (27 август 2025) В сградата на Министерски съвет се провежда заседание на правителството. На снимката: вицепремиерът Атанас Зафиров и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов (вдясно). Снимка: Иван Лазаров/БТА (ПБ)
София,  
27.08.2025 11:05
 (БТА)

Предвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на днешното правителствено заседание. Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект, който цели да въведе регулации след трагичния инцидент, при който след парасейлинг в Несебър загина осемгодишно дете. 

Новият регистър ще се води от Министерството на туризма, уточни Караджов. 

По думите му предложенията предвиждат още: Професионална застраховка „Отговорност“ за всяко едно място на предлаганата атракция; План за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността; Договор с акредитиран орган за контрол. 

Операторите следват и общи правила за безопасност, включващи задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, уточни министър Гроздан Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения. 

При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения, стана известно от думите на министър Караджов. Предвижданите промени включват също лица без капитанско разрешително и ненавършили 18 години да не могат да карат джетове. 

Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане. Министър Караджов подчерта пред премиера Желязков, че е необходима още една седмица за прецизиране на някои текстове. 

