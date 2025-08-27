Предвиждаме публичен електронен регистър на атракционите, проверки и санкции за нарушения, каза министър Гроздан Караджов

Предвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на днешното правителствено заседание. Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект, който цели да въведе регулации след трагичния инцидент, при който след парасейлинг в Несебър загина осемгодишно дете.

Новият регистър ще се води от Министерството на туризма, уточни Караджов.

По думите му предложенията предвиждат още: Професионална застраховка „Отговорност“ за всяко едно място на предлаганата атракция; План за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността; Договор с акредитиран орган за контрол.

Операторите следват и общи правила за безопасност, включващи задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, уточни министър Гроздан Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения.

При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения, стана известно от думите на министър Караджов. Предвижданите промени включват също лица без капитанско разрешително и ненавършили 18 години да не могат да карат джетове.

Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане. Министър Караджов подчерта пред премиера Желязков, че е необходима още една седмица за прецизиране на някои текстове.