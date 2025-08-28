Подробно търсене

Прокуратурата представи нови доказателства по делото за загиналото в Несебър осемгодишно дете

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Прокуратурата представи нови доказателства по делото за загиналото в Несебър осемгодишно дете
Прокуратурата представи нови доказателства по делото за загиналото в Несебър осемгодишно дете
Снимки: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов
Бургас ,  
28.08.2025 16:13
 (БТА)

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг дете в Несебър представи прокуратурата. По време на заседанието на Апелативен съд – Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна осемгодишния Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност. 

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже – трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти в кулоарите на съда капитанът на лодката Христо Раев – един от тримата обвиняеми, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от пет хиляди лева с определение на Окръжен съд – Бургас. 

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите. Раев каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите. 

“Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката“, каза той.  

На този етап обвиняеми по делото за инцидента са и отговорникът за атракциона Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, които обжалват постоянния си арест и искат по-лека мярка. Самият Раев също обжалва паричната си гаранция. Пред апелативните магистрати той настоява за намаляване на размера ѝ или по-лека мярка. 

Апелативният съд в Бургас ще се произнесе в 17:30 часа. 

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

27.08.2025 11:05

Предвиждаме публичен електронен регистър на атракционите, проверки и санкции за нарушения, каза министър Гроздан Караджов

редвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на днешното правителствено заседание. Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в
22.08.2025 18:47

Подготвят се нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите у нас, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията

Подготвят се нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).
21.08.2025 17:22

Двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който загина дете, остават за постоянно в ареста

Двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който осемгодишно дете загина, падайки от парашут - Петко Стефанов (52 г.) и Камен Танев (45 г.), остават за постоянно в ареста. Днес Окръжен съд – Бургас заседава по искане на защитата, която обжалва

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:25 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация