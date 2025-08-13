Община Кубрат планира надграждането на съществуващите социални услуги, както и разкриването на нови при необходимост

Община Кубрат планира надграждането на съществуващите услуги, както и разкриването на нови при необходимост. Това се посочва в общинския годишен план за социалните услуги за 2026 г. на територията на Общината. Документът, внесен от зам.-кмета Мирослав Йорданов, беше гласуван единодушно на заседанието на Общинския съвет.

Зам.-кметът посочи, че годишният план за развитие на социалните услуги за 2026 година в Община Кубрат е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия за развитие на Общината.

В годишния план се посочва, че в Общината функционират Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за пълнолетни с увреждания. Предоставя се също асистентска подкрепа в домашна среда на възрастни и хора с увреждания, а в Дома за стар хора – резидентна грижа за възрастни в над трудоспособна възраст. Общината работи и по програми за социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Според приетия документ предвид нарастващия брой на ползващите Центъра за социална рехабилитация и интеграция и обема на предоставяните специализирани услуги се планира увеличаване на персонала. Предлага се също увеличаване на щатните бройки в Дома за стари хора в Кубрат.