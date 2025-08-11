Община Искър ще предостави временен безлихвен заем на местното читалище „Ламби Кандев - 1893“

site.btaОбщина Искър ще предостави временен безлихвен заем на местното читалище „Ламби Кандев - 1893“
Общинският съвет в Искър даде съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Общината за местното читалище „Ламби Кандев-1893“. Решението бе взето на днешната извънредна сесия.
Средствата са в размер на 9750 лв. и са за финансиране на дейностите по проект „Посетителски център Памет“ по Програма за развитие на селските райони.
Съгласно взетото решение, заемът трябва да бъде възстановен в бюджета на Община Искър в едномесечен срок след възстановяване на разходите от Държавен фонд „Земеделие“ на читалището.
Дневният ред на заседанието включваше три точки.
Съветниците приеха още да бъде създаден Общински фонд „Култура“, както и правилник за неговата дейност. Подкрепено бе и предложението за кандидатстване на Община Искър с проект по схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, финансирана по Стълб „Справедлива България“ на Механизма за възстановяване и устойчивост.
/ТТ/
