Осъдиха мъж и жена за незаконно държане на фентанил, неизпълнение на полицейско разпореждане и пътно хулиганство

Мъж и жена, на 26 и 22 години, са осъдени от Районен съд - Пловдив за незаконно държане на фентанил, неизпълнение на полицейско разпореждане и пътно хулиганство. Разследването по досъдебно производство на Районна прокуратура-Пловдив е продължило две седмици, съобщиха от държавното обвинение.

Двамата са признати за виновни за това, че на 24 юли в Пловдив, в съучастие като съизвършители, не изпълнили разпореждане на полицейски служители да останат на място с цел да бъдат задържани при специализирана операция за контрол върху трафика на наркотични вещества. Мъжът се е опитал да избяга с лек автомобил, като по време на преследване от купето на колата е изхвърлена найлонова торбичка с 300 грама от високорисково наркотично вещество – фентанил. След демонстративното неизпълнение на полицейските разпореждания по посока на гумите на автомобила са произведени изстрели, като минути по-късно, на един от изходите на града, автомобилът е спрян.

Районният съд в Пловдив е наложил на мъжа наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, глоба в размер на 10 000 лева, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години.

Съучастничката му е осъдена на една година и шест месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години, както и на глоба в размер на 10 000 лева.

Наказанията са наложени след споразумение, одобрено от Районен съд – Пловдив. Двамата обвиняеми са признали вината си. Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.