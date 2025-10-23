МИНА: Председателството на Черна гора на Берлинския процес догодина е признание за ангажимента ѝ към интеграцията, каза черногорският външен министър

Председателството на Черна гора на Берлинския процес догодина е най-високото признание за ангажимента ѝ към европейската интеграция и потвърждение, че Черна гора е надежден партньор, заяви министърът на външните работи Ервин Ибрахимович, както предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Пред Черногорското радио и телевизия (RTCG) Ибрахимович каза, че догодина Черна гора ще бъде домакин на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни и ще председателства и Берлинския процес, а това е силно потвърждение на доверието на ЕС в Черна гора, коментира той.

„Това е най-голямото признание за нашата отдаденост на европейската интеграция и потвърждение, че сме надежден партньор. Платформата на Берлинския процес създаде възможност за общ регионален пазар, премахване на роуминга, мобилност на младежите и много още ползи, които всички граждани в региона усещат днес“, каза черногорският външен министър.

Ибрахимович подчерта, че Черна гора ще бъде за първи път домакин на европейски лидери в контекста на политиката на разширяване на ЕС, което е силно послание и потвърждение, че страната е гарант за регионалната стабилност и е готова да бъде равноправен член на ЕС.

„Следващата година носи и силна символика, тъй като отбелязваме 20-годишнината от възстановяването на независимостта и виждаме това събитие като специален подарък и признание от Брюксел. Посланията, които получаваме, са много окуражаващи, но и задължаващи“, каза Ибрахимович.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)