Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа след третия кръг

Мачове от третия кръг в основната фаза на Лига Европа: Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) 2:0 Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия) 3:0 ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия) 1:2 Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия) 1:0 Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) 2:1 Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания) 0:0 Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария) 2:0 Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария) 2:3 по-късно днес: Рома (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия) Селта Виго (Испания) - Ница (Франция) Селтик (Шотландия) - Щурм Грац (Австрия) Фейенорд (Нидерландия) - Панатинайкос (Гърция) Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерландия) Лил (Франция) - ПАОК (Гърция) Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) Малмьо (Швеция) - Динамо Загреб (Хърватия) Нотингам Форест (Англия) - Порто (Португалия) Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България) В класирането водят Спортинг Брага и Олимпик Лион с по 9 точки, пред Ференцварош със 7.