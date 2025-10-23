Подробно търсене

Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа след третия кръг

Георги Крумов
Олимпик Лион / снимка: AP Photo/Philippe Magoni
Лион,  
23.10.2025 21:56
 (БТА) 
Мачове от третия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия)   2:0
Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия)                 3:0
ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия)                        1:2
Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия)                1:0
Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия)      2:1
Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания)                    0:0
Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария)              2:0
Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария)      2:3

по-късно днес:
Рома (Италия) - Виктория Пилзен (Чехия)
Селта Виго (Испания) - Ница (Франция)
Селтик (Шотландия) - Щурм Грац (Австрия)
Фейенорд (Нидерландия) - Панатинайкос (Гърция)
Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерландия)
Лил (Франция) - ПАОК (Гърция)
Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания)
Малмьо (Швеция) - Динамо Загреб (Хърватия)
Нотингам Форест (Англия) - Порто (Португалия)
Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България)

В класирането водят Спортинг Брага и Олимпик Лион с по 9 точки, пред Ференцварош със 7.

/ГК/

