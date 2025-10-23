Комисията по културата и медиите прие процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на БТА

Комисията по културата и медиите в Народното събрание на заседанието си днес прие процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), представянето и публичното оповестяване на техните документите и изслушването им в комисията, както и процедурата за избор от парламента. Депутатите не направиха изказвания и правилата бяха приети с 12 гласа "за" и един - "въздържал се". Депутатът от парламентарната група на МЕЧ Кирил Веселински гласува с "въздържал се".

Като втора точка от дневния ред , по искане на депутатите Манол Пейков и Даниел Лорер, се състоя изслушване на директора на дирекция „Връзки с обществеността" на Народното събрание Цветомира Жекова. Поводът бе казусът с отнемането на акредитация на журналистката Кристияна Стефанова, отразяваща работата на парламента. „Кристияна Стефанова е представена при нас като репортер от телевизия „Евроком“. За това е извършена надлежна акредитация на медията", каза Цветомира Жекова. Тя подчерта, че „пресцентърът акредитира медии, а самите медии преценяват кой репортерски екип трябва да има достъп до Народното събрание".

В дневния ред, в точка „Разни“, беше разгледана темата за правата за ретранслация, които продължават да не се плащат към „Филмаутор“.

„За всички ни е ясно, че авторското право е крайъгълен камък изобщо на нашата цивилизация и не можем да продължаваме да правим компромиси. Ние сме единствената държава в Европа, която го прави. Молбата ми към Йорданов е да помисли за среща скоро, на която да поставим тези въпроси ребром и да не е това поредният случай, в който ще има комисия, която няма да вземе решение, пак ще има натиск и пак ще се върнем на точка едно и така 30 години“, каза Манол Пейков от парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България".

В точка „Разни" от дневния ред на заседанието народният представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС Любен Дилов предложи да се инициира дискусия по проектите за промяна на закона за меценатството.

„Повярвайте, много е интересна материята, много е интересна темата. Става дума за сериозни средства и за поддържане на сериозни начинания, като някои от тях се поддържат изцяло меценатски. Само един пример ще дам – наградите „Аскеер“. Без меценатството те са невъзможни. Може би биха били възможни, ако Министерството на отбраната ги финансира“, посочи Любен Дилов.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ предложи да се подпомогне създаването на държавен културен институт – център за опазване и представяне на антични мозайки. Той каза, че предложението за създаването на тази структура е на пловдивска фондация с председател Димитър Станчев и е изпратено на комисията, до всички парламентарни групи и до Министерството на културата. „Това е важен проблем, защото вътре в писмото те са написали като основа за разговор създаването на такъв специфичен държавен институт, какъвто в момента няма. Защото последните няколко години в Пловдив бяха експонирани изключително добре три страхотни обекта, два от които кандидатстват като комплекс за групово наследство към ЮНЕСКО – голямата и малката базилика. Отделно от това, в страната постоянно се откриват нови мозайки“, каза Костадинов.