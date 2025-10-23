Напрежение в гръцката лява партия СИРИЗА след призив на лидера ѝ за сътрудничество с бившия председател на партията Ципрас

Предложение на лидера на гръцката лява партия СИРИЗА Сократис Фамелос за електорално сътрудничество с бъдещата политическа формация на бившия председател на партията Алексис Ципрас предизвика напрежение днес на среща на политическия секретариат на СИРИЗА, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Петдесет и една годишният Ципрас, който беше премиер на Гърция в периода 2015-2019 г., подаде оставка като депутат от СИРИЗА и напусна парламента по-рано този месец и се очаква да обяви създаването на нова лявоцентристка партия.

Според източници на "Катимерини" предложението на Фамелос е предизвикало остра реакция от страна на депутата Павлос Полакис, противоречив член на СИРИЗА, който е заявил, че този ход би довел до разкол в партията, а при последвалия разгорещен спор са се включили и други партийни членове.

Според информацията, с която изданието разполага, Фамелос е заявил, че оттеглянето на Ципрас от партията създава нови политически условия и че позицията на СИРИЗА "не може да бъде конфронтационна". Той е подчертал необходимостта от сближаване по посока обща прогресивна цел и създаването на "силен прогресивен полюс", който да се изправи срещу управляващата партия – "Нова демокрация".

Фамелос също така е заявил, че СИРИЗА трябва да действа като сила на единството и да поеме водеща роля в преструктурирането на прогресивното пространство. Той също така е критикувал политиките на правителството, свързани с труда.

Фамелос е обвинил гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в отстъпки във външната политика и "флиртуване с крайно дясното". Лидерът на СИРИЗА спомена и скандал със селскостопански субсидии от ЕС, като обвини правителството в опити да го прикрие.