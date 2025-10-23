ТПС: Водораслите в Източното Средиземноморие са богати на хранителни и лечебни вещества, показва израелско проучване

Източното Средиземноморие може да се окаже дом на изключително разнообразие от водорасли, богати на хранителни и лечебни вещества, с огромен потенциал за приложение в производството на храни, фармацевтични продукти, екокозметика и дори за борба с климатичните промени, съобщиха израелски учени, цитирани от израелската новинарска агенция ТПС.

Учени от университета в Тел Авив и израелския институт за океанографски и лимнологични изследвания проведоха първото цялостно проучване на морските водорасли по израелското крайбрежие. Резултатите определят региона като естествено "зелено съкровище" - дом на водорасли с изключителни биохимични свойства. Според авторите това откритие позиционира Израел като потенциален световен лидер в областта на морската биотехнология и устойчивите иновации.

"Израел се намира в най-източната част на Средиземно море и предлага уникални природни условия - субтропичен климат с целогодишно слънце, скалисти брегове с малко приливи и отливи и относително висока соленост", обясни ръководителят на проучването Дорон Ашкенази. Тази комбинация стимулира развитието на водорасли с уникален химичен състав, които действат като естествени биологични фабрики, произвеждайки биоактивни вещества в изключително високи концентрации".

В продължение на няколко години екипът е събрал близо 400 проби по израелското средиземноморско крайбрежие и е идентифицирал 55 вида морски водорасли - предимно червени, като малка част от тях са кафяви и зелени. За разлика от предишни наблюдения, според които продуктивността на водораслите има два пика годишно, новото изследване установява само един активен сезон - пролетта. Учените смятат, че тази промяна е отражение на глобалното затопляне и неговото влияние върху морските екосистеми.

Сезонните колебания оказват влияние и върху химичния състав на водораслите. Лабораторните анализи показват, че през зимата съдържанието на протеини в някои видове достига десетки проценти от сухото им тегло - стойности, които ги правят обещаваща алтернатива на животинските източници на белтъчини за хора и животни. През пролетта пък концентрацията на антиоксиданти се повишава до три пъти при определени видове.

Тези резултати подчертават значението на средиземноморското крайбрежие на Израел като жива лаборатория за развитие на морската биотехнология.

Някои от местните видове съдържат високи нива на протеини и антиоксиданти, което ги прави подходящи за хранителни добавки или функционални храни. Антиоксидантите и фенолните съединения могат да бъдат използвани за създаване на природни лечебни продукти, подпомагащи метаболитното и имунното здраве. Благодарение на комбинацията от ултравиолетови филтри, антиоксиданти и съединения, подпомагащи възстановяването на кожата, тези водорасли са и отлична основа за био козметика като натурални морски кремове и серуми с минимално въздействие върху околната среда.

Освен това отглеждането на морски водорасли може да се превърне в основа за така наречените сини въглеродни проекти, тъй като те абсорбират въглероден диоксид и други замърсители.

"Морските водорасли имат огромни екологични предимства - не изискват обработваема земя, произвеждат кислород, улавят въглерод и пречистват водата от замърсители. Те са в основата на устойчивата аквакултура, съчетавайки ползи за природата с икономически възможности", обясни проф. Алваро Израел.

Проф. Авигдор Абелсон от университета в Тел Авив допълни, че водите на Израел са "уникална природна лаборатория с огромен потенциал".

"Морските водорасли представляват стратегически ресурс както за страната, така и за света, който може да помогне за справяне с бъдещите предизвикателства в областта на хранителната сигурност, здравето и опазването на околната среда", подчерта той.

