Фиорентина постигна втора победа в Лигата на конференциите

Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите: АЕК Атина (Гърция) - Абърдийн (Шотландия) 6:0 АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Слован Братислава (Шотландия) 1:0 Брейдаблик (Исландия) - КуПС Куопио (Финландия) 0:0 Дрита (Косово) - Омония (Кипър) 1:1 Хекен (Швеция) - Райо Валекано (Испания) 2:2 Риека (Хърватия) - Спарта Прага (Чехия) прекъснат при 0:0 в 15-ата минута заради дъжд Шахтьор Донецк (Украйна) - Легия Варшава (Полша) 1:2 Шкендия (Република Северна Македония) - Шелбърн (Ирландия) 1:0 Рапид Виена (Австрия) - Фиорентина (Италия) 0:3 Страсбург (Франция) - Ягелония (Полша) 1:1 по-късно днес: Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър) Хамрун (Малта) - Лозана (Швейцария) Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Лех Познан (Полша) Майнц (Германия) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) Самсунспор (Турция) - Динамо Киев (Украйна) Шамрок Роувърс (Ирландия) - Целе (Словения) Сигма Оломоуц (Чехия) - Ракув (Полша) Университатя Крайова (Румъния) - Ноа (Армения) В класирането води Фиорентина с 6 точки, пред Райо Валекано, Страсбург и Ягелония с по 4 точки.