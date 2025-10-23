Саудитска Арабия ще бъде домакин на тенис турнир от сериите "Мастърс" при мъжете

Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс 1000", съобщи Асоциацията на професионалните тенисисти.

Надпреварата ще стартира през 2028 година, а това ще бъде първият нов турнир на подобно ниво в 35-годишната история на категорията. В момента ежегодно се провеждат девет турнира "Мастърс", като всеки от тях носи по 1000 точки за ранглистата на победителя в него. Домакини са Индиън-Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид, Рим, Торонто или Монреал, Синсинати, Шанхай и Париж.

В турнира в Саудитска Арабия, който ще бъде организиран от Публичния инвестиционен фонд на Кралството, ще участват 56 тенисисти. Те ще играят на твърда настилка на открито, но все още няма яснота в кой месец от календара ще бъде позициониран турнирът.

По всяка вероятност турнирът ще се играе в Рияд, но от АТП заявиха, че повече яснота по този въпрос ще има в близките месеци.