Лондонска агенция ще представлява режисьорката Неда Морфова във Великобритания

Режисьорката и сценаристка Неда Морфова ще бъде представлявана във Великобритания от лондонската агенция Johnny Foreigner, съобщи електронното издание lbbonline.com.

Морфова е създателка на късометражния филм "Сутрин" (Morning) от 2012 г., който беше отличен на Международния филмов фестивал в София и е прожектиран на много международни фестивали.

Творчеството на Неда Морфова, завършила режисура в Единбург, съчетава света на художественото и рекламното кино, отличавайки се с поетичен реализъм, емоционална дълбочина и инстинктивно разбиране на човешките взаимоотношения.

Израснала с майка актриса и баща режисьор, Неда се потапя в света на разказването на истории от ранна възраст. Прекарала детството си между България, Великобритания и САЩ, нейният мироглед носи ярко изразена мултикултурна чувствителност, която се отразява в нейния визуален език и повествователен тон, отбелязва изданието.

На 21 години Неда Морфова става една от първите жени режисьори на реклами в България, проправяйки пътя за ново поколение жени зад камерата и утвърждавайки свой стил, характеризиращ се с автентичност и смело визуално изразяване.

Първият дългометражен проект на Морфова като сценарист и режисьор - шестсерийният драматичен сериал "Ние, вълните", продуциран от БНТ, беше излъчен през април 2025 г.

Оливия Хършберг - основателката на лондонската агенция, хвали Неда Морфова, която умее да "улавя емоциите със сурова честност" и притежава "великолепна способност да сътворява кинематографична красота от реални моменти". "Развълнувана съм да я представя на пазара във Великобритания, а отзивите вече са наистина окуражителни", казва Хършберг.

"Винаги съм се чувствала привлечена от малките, тихи истини на човешката връзка - моментите, които изглеждат едновременно обикновени и безкрайни. Присъединяването ми към Johnny Foreigner ми се струва естествена стъпка към намирането на нови истории и сътрудници, които гледат на света със същото любопитство и искреност", казва на свой ред Неда Морфова, цитирана от lbbonline.com.