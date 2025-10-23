Подробно търсене

Лондонска агенция ще представлява режисьорката Неда Морфова във Великобритания

Елена Христова
Лондонска агенция ще представлява режисьорката Неда Морфова във Великобритания
Лондонска агенция ще представлява режисьорката Неда Морфова във Великобритания
Неда Морфова и Калоян Лалев в Бургас при представянето на тв сериала "Дъщерите" през февруари 2024 г. , снимка: Мая Стефанова, БТА, архив
Лондон,  
23.10.2025 20:10
 (БТА)

Режисьорката и сценаристка Неда Морфова ще бъде представлявана във Великобритания от лондонската агенция Johnny Foreigner, съобщи електронното издание lbbonline.com.

Морфова е създателка на късометражния филм "Сутрин" (Morning) от 2012 г., който беше отличен на Международния филмов фестивал в София и е прожектиран на много международни фестивали.

Творчеството на Неда Морфова, завършила режисура в Единбург, съчетава света на художественото и рекламното кино, отличавайки се с поетичен реализъм, емоционална дълбочина и инстинктивно разбиране на човешките взаимоотношения. 

Израснала с майка актриса и баща режисьор, Неда се потапя в света на разказването на истории от ранна възраст. Прекарала детството си между България, Великобритания и САЩ, нейният мироглед носи ярко изразена мултикултурна чувствителност, която се отразява в нейния визуален език и повествователен тон, отбелязва изданието.

На 21 години Неда Морфова става една от първите жени режисьори на реклами в България, проправяйки пътя за ново поколение жени зад камерата и утвърждавайки свой стил, характеризиращ се с автентичност и смело визуално изразяване.

Първият дългометражен проект на Морфова като сценарист и режисьор - шестсерийният драматичен сериал "Ние, вълните", продуциран от БНТ, беше излъчен през април 2025 г.

Оливия Хършберг - основателката на лондонската агенция, хвали Неда Морфова, която умее да "улавя емоциите със сурова честност" и притежава "великолепна способност да сътворява кинематографична красота от реални моменти". "Развълнувана съм да я представя на пазара във Великобритания, а отзивите вече са наистина окуражителни", казва Хършберг.

"Винаги съм се чувствала привлечена от малките, тихи истини на човешката връзка - моментите, които изглеждат едновременно обикновени и безкрайни. Присъединяването ми към Johnny Foreigner ми се струва естествена стъпка към намирането на нови истории и сътрудници, които гледат на света със същото любопитство и искреност", казва на свой ред Неда Морфова, цитирана от lbbonline.com. 

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

23.09.2025 21:33

Филмът Made in EU на Стефан Командарев взе Голямата награда на 43-тото издание на фестивала „Златна роза“

Филмът „Made in EU“ на режисьора Стефан Командарев получи Голямата награда за пълнометражен игрален филм на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“. Мотивите на журито са, че той е безкомпромисна кинотворба, която освен
07.04.2025 09:34

Режисьорката Неда Морфова гостува на следващата среща „Под знака на любовта“

Неда Морфова е гост на следващата среща „Под знака на любовта“, съобщиха на БТА организаторите от фондацията Emprove. Събитието е на 8 април в хотела на софийската улица „Иван Денкоглу“ 40.
27.03.2025 22:03

Сериалът „Те, вълните“ е нещо, което наистина си струва, каза Антон Андонов от УС на БНТ

Тази вечер ще видите нещо, което наистина си струва, каза Антон Андонов, член на управителния съвет на БНТ, на предпремиерата на новия сериал „Те, вълните“, тази вечер в София. Премиерата е на 5 април по БНТ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:33 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация