Аварирал тир стана причина за временно спиране на движението по главния път между Монтана и Долна Вереница

Димитър Абрашев
25.05.2025 14:49
Аварирал тир стана причина за временно спиране на движението по главния път Е-79 между Монтана и Долна Вереница, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Монтана-Дъбова махал- Дреновец-Ружинци и обратно. На място има и екипи на "Пътна полиция".

В същото време движението при 58-ия км на магистрала Струма" в посока Благоевград се осъществява в една лента заради катастрофа. Затворена е активната лента, а автомобилите преминават в изпреварващата.  

Рано сутринта движението по пътя между Симитли и Кулата бе спряно заради тежка катастрофа. Към 10:30 ч. то бе възстановено. 

 

/ТНП/

