Добруджа привлече испански защитник

Асен Даскалов
снимка: ПФК Добруджа
Добрич,  
06.09.2025 16:40
 (БТА)

Добруджа привлече централния защитник Анхел Пуерто, съобщават от клуба в събота.

22-годишният испанец е юноша на Севиля, където преминава през всички възрастови формации на академията и достига до втория отбор. След това защитава цветовете на Депортиво Ла Коруня Б, а през сезон 2024-25 играе за Атлетико Санлукеньоo в Примера федерасион. 

В кариерата си вече е записал участия в Примера и Сегунда федерасион, както и в турнира за Купата на Испания.

/КМ/

