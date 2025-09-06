Добруджа привлече испански защитник

Добруджа привлече централния защитник Анхел Пуерто, съобщават от клуба в събота.

22-годишният испанец е юноша на Севиля, където преминава през всички възрастови формации на академията и достига до втория отбор. След това защитава цветовете на Депортиво Ла Коруня Б, а през сезон 2024-25 играе за Атлетико Санлукеньоo в Примера федерасион.

В кариерата си вече е записал участия в Примера и Сегунда федерасион, както и в турнира за Купата на Испания.