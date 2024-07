Традиционният Национален събор на БСП събира социалисти от цялата страна край историческата поляна на Бузлуджа

Социалисти от цялата страна се събират днес на историческата поляна под връх Бузлуджа за традиционния Национален събор на левицата, където БСП ще отбележи 133 години от Бузлуджанския конгрес и от създаването на организирано социалистическо движение у нас под мотото “Заедно! Началото е Бузлуджа!”, съобщиха от пресцентъра на партията.

В навечерието на събора на Бузлуджа вчера седемнадесет леви партии и формации подписаха „Обръщение към българския народ“, сред тях са “Левицата!”, “Изправи се, Бг” и досегашни партньори на БСП.

От 11:30 ч. днес социалистите ще се съберат на историческата поляна и ще дадат начало на Националния политически митинг, където участие ще вземат емблематични леви фигури и лидери на леви формации. Предвидена е развлекателна част, в която център на програмата ще бъде българският изпълнител Миро. До момента записаните социалисти, които са заявили желание да се включат в събитието на Бузлуджа, надхвърлят в пъти заявките от предходни години, посочиха от БСП. “Интересът е рекорден. Това показва, че хората приемат новата посока на партията. Бузлуджа е на всеки социалист и се радвам, че тази година ще възродим идеята”, заяви изпълняващият функциите председател Атанас Зафиров, цитиран от пресцентъра.

От 8:00 ч. до 14:30 ч. ще бъде ограничено движението на автомобили над 3,5 тона по участък от пътя I-5 Габрово – Шипка заради провеждането на събора. Трафикът се спира в отсечката от първокласния път I-5 между 155-и км и 184-и км от пресичането с общински път за кв. „Етър“ и участъка между Габрово и Шипка. Няма да се допуска преминаване и по панорамния път III-5005 между връх Шипка и връх Бузлуджа. Алтернативният маршрут за движение на МПС над 3,5 т ще е през Прохода на Републиката – път II-55 Велико Търново - Гурково. Моторните превозни средства ще се пренасочват от разклона за гр. Дебелец към Прохода на Републиката. Локалният трафик в град Габрово, както и идващите от север и запад автомобили ще се пренасочват от град Габрово по път III-552 през Трявна – Белица и Вонеща вода към път II-55 Прохода на Републиката и обратно. Ограничението не важи за организирания автобусен транспорт и редовни пътнически линии, движещи се по утвърден маршрут, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Досега на Бузлуджа

През 2007 г. съборът на Бузлуджа е отложен в последния момент заради продължаващите пожари в България и стремежа на социалистическата партия да не излага на риск живота на хората и природата. Решението за отлагане е взето от Изпълнителното бюро на БСП два дни преди събитието. Вместо на 28 юли празникът се провежда на 1 септември 2007 г. и на него са представени кандидатите за кметове на БСП на предстоящите местни избори, показва информация на отдел "Справочна" на БТА.

През 2008 г. Националният събор на левицата на Бузлуджа започва с ритуал в чест на боевете на Шипка по време на Руско-турската война (1877-1878 г.) и 130-ата годишнина от Освобождението на България. Празникът завършва с Buzludzha Оpen - парти на открито, в което се включват стотици млади социалисти. Към тях се присъединява и тогавашният лидер на БСП и премиер Сергей Станишев. Той за кратко се проявява като диджей и поздравява младежите с денс микс на песента "Една българска роза". По-късно Йоанна и Deep Zone изпълняват песента DJ, Take Me Away, а Станишев се включва в миксирането на песента. Младежката програма продължава до ранните сутрешни часове с изпълнения на DJ Rossko, Balthazar, JackRock, DJ Dian и германските диджеи Da Hool, Amok и Alex Kvitta. На събора бургаските социалисти подаряват на БСП сертификат за регистриране на звезда от шеста звездна величина в съзвездието Воловар, за "да символизира светлината, която през годините води БСП като ѝ показва пътя към себе си и към сърцата на хората".

В навечерието на събора през 2011 г. БСП успява да "запали" рубинената звезда на паметника на Бузлуджа. Автентичната звезда на сградата светва, а лъч осветява историческата поляна под върха, на която са се събрали млади социалисти. Включването на звездата е част от кампанията "Предай звезда нататък", инициирана от Младежкото обединение на БСП, свързана със 120-годишнината на партията. Целта е да "запалят" и други младежи за социалистическата идея и да я "предадат нататък".

Председателят на Младежкото обединение в БСП Явор Гечев обяснява, че са получили разрешение от областния управител на Стара Загора да разположат апаратура в паметника и при вече поставена техника ден преди събитието е получена втора заповед с отказ за достъп до сградата за избягване на инциденти. След преговори с полицията лидерът на БСП Сергей Станишев, председателят на Младежкото обединение Явор Гечев, секретарят на БСП Антон Кутев и депутати все пак са допуснати до паметника. В сградата влиза единствено техникът, който включва захранването и звездата светва. Тогава концерт на историческата поляна под върха изнася и поп изпълнителят Миро, който ще пее на събора и тази година.

През 2011 г. пред членовете и симпатизантите на левицата е представен кандидатът на БСП за президент Ивайло Калфин.

През пандемичната 2020 г. вместо събор на историческия връх БСП организира национален митинг-протест "Бузлуджа 2020" на жълтите павета в столицата под наслов "Срещу корупцията и грабежа. Заедно за България". Тук сме заедно, за да спасим България от мафията, заявява тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова пред множеството. Преди митинга на жълтите павета на 25 юли множеството минава в шествие по столичните улици. По-късно, на 1 август ръководството на БСП и представители на общинските и областни организации на Старозагорска и Габровска област поднасят венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър на Бузлуджа, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Бузлуджа е нашата клетва пред България, коментира тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова.

Сред изпълнителите, участвали на събора на левицата през годините, са Георги Христов, Веселин Маринов, Петя Буюклиева, дует "Шик", както и Горан Брегович с неговия оркестър.