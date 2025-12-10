Почти 3200 нарушения са установени от Инспекцията по труда в Търговище за първите девет месеца на годината, съобщиха в отговор на запитване на БТА от Областна администрация – Търговище след проведено съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество.

За деветмесечието екипи на Инспекцията по труда са извършили общо 655 проверки в 535 предприятия в област Търговище и 11 на територията на град София. Общият брой на заетите в проверените предприятия е 20 100, посочиха от институцията.

За отстраняване на установените нарушения са приложени 3134 принудителни административни мерки. Съставени са 146 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 147 наказателни постановления на обща стойност 142 550 лв.

Най-голям брой от проверките са по работните места – 601. Други 62 проверки са разглеждали на сигнали, 38 са били по внесени искания за извършване на проверка от контролния орган, други 88 са във връзка с дадени предписания. Други осем проверки са разследвали трудови злополуки, 87 са свързани със Закона за хората с увреждания, сочат данни от отчета на Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище.

Според разпределението на констатираните нарушения, основната част са по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, където са констатирани 1734 нарушения. По възникване и осъществяване на трудовоправните отношения са установени 1439 нарушения. Сред които има 142 по възникване на трудово-правните отношения, 289 по работното време, полагане на извънреден труд и режимите на труд и почивки, 74 по режима на отпуските, 471 по заплащане на труда, 15 нарушения по закрила на уязвими групи. През отчетния период са констатирани и шест нарушения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и девет нарушения на Закона за държавния служител.

По данни на Инспекцията по труда в Търговище до 9 декември са констатирани 41 случая на полагане на труд без писмен трудов договор или подадено уведомление за сключване на договора.

По време на заседанието са обсъдени още темите, касаещи анализа на трудовите злополуки и професионалните заболявания в област Търговище за деветмесечието, наетите лица и средната работна заплата в областта за същия период на годината.

По всички точки са направени обсъждания, анализи и препоръки, насочени към подобряване на условията на труд, засилване на контрола по безопасност и здраве и подпомагане на социалното сътрудничество в областта.