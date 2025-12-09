Експерти обсъдиха възможностите за развитие на социалната икономика

Подробно търсене

БТА, София (9 декември 2025) Министерството на труда и социалната политика организира заключителна конференция по проект „Развитие на социалната икономика“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост в хотел „София Балкан Палас“. На снимката: заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова.Снимка: Борислава Бибиновска/БТА (ЕВ)
София,  
09.12.2025 10:30
Експерти обсъдиха на конференция възможностите за развитие на социалната икономика на заключителна конференция по проект „Развитие на социалната икономика“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Форумът бе организиран от Министерството на труда и социалната политика.

Социалната икономика предлага решения там, където традиционните икономически механизми невинаги успяват в борбата с бедността, в създаването на качествени работни места, в подкрепата на уязвимите групи, както и в развитието на устойчиви общности, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова – Великова. По думите ѝ социалната икономика показва, че икономическата активност може да бъде едновременно ефективна и ориентирана в обществена полза.

Великова изчете и приветствие от името на социалния министър Борислав Гуцанов.

Развитието на политиката по социалната икономика в България е резултат от последователни усилия, стратегическо планиране и активно партньорство с институции, граждански организации, социални предприемачи и международни експерти, смята министърът. Той отбеляза, че с приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика страната ни е изградила стабилна нормативна и организационна рамка, която гарантира устойчиво развитие на сектора. Този закон постави основата за създаването и поддържането на регистъра на социалните предприятия, който днес е ключов инструмент за тяхната легитимация и подкрепа, смята Гуцанов. Той изтъкна, че над 200 са социалните предприятия, които дават възможност за трудова заетост на над 1000 души.

Участие в дискусията взеха още народни представители и специалисти от различни агенции. Те изтъкнаха, че нормативната рамка е важна за развитието на социалната икономика. Като важна част от този процес бе посочено значението на местните общности. Коментирана беше и темата за създаването на качествени работни места. 

