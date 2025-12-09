Експерти обсъдиха възможностите за развитие на социалната икономика

Експерти обсъдиха на конференция възможностите за развитие на социалната икономика на заключителна конференция по проект „Развитие на социалната икономика“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Форумът бе организиран от Министерството на труда и социалната политика.

Социалната икономика предлага решения там, където традиционните икономически механизми невинаги успяват в борбата с бедността, в създаването на качествени работни места, в подкрепата на уязвимите групи, както и в развитието на устойчиви общности, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова – Великова. По думите ѝ социалната икономика показва, че икономическата активност може да бъде едновременно ефективна и ориентирана в обществена полза.

Великова изчете и приветствие от името на социалния министър Борислав Гуцанов.

Развитието на политиката по социалната икономика в България е резултат от последователни усилия, стратегическо планиране и активно партньорство с институции, граждански организации, социални предприемачи и международни експерти, смята министърът. Той отбеляза, че с приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика страната ни е изградила стабилна нормативна и организационна рамка, която гарантира устойчиво развитие на сектора. Този закон постави основата за създаването и поддържането на регистъра на социалните предприятия, който днес е ключов инструмент за тяхната легитимация и подкрепа, смята Гуцанов. Той изтъкна, че над 200 са социалните предприятия, които дават възможност за трудова заетост на над 1000 души.

Участие в дискусията взеха още народни представители и специалисти от различни агенции. Те изтъкнаха, че нормативната рамка е важна за развитието на социалната икономика. Като важна част от този процес бе посочено значението на местните общности. Коментирана беше и темата за създаването на качествени работни места.