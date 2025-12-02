Общинските съветници в Белене ще разгледат промяна в наредбата за местните такси и цени на услугите

Промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници в крайдунавския град. Това става известно от публикуваните материали за предстоящото заседание на Общинския съвет на сайта на общинската управа.

Предложението се отнася за промени в определянето на такса битови отпадъци. От общинската администрация предлагат при определяне на таксата да се вземат предвид количеството събирани отпадъци от имота, съобразено от броя и вместимостта на необходимите съдове и честотата на тяхното извозване, разгъната застроена и незастроена площ на имота.

Към момента Община Белене няма готовност за прилагане на "индивидуално определено количество отпадък" на всеки потребител на услугата, което да е достоверно, точно измерено и надлежно установено, се посочва в предложението за промяна на наредбата. В него е уточнено, че ще има увеличение на таксата за жилищни и намаление за нежилищни имоти спрямо сегашния размер.

За да се постигне поносимост в увеличението на таксата за потребителите, ръководството на Общината ще предложи материално-техническите и административните разходи по предоставяне на услугата да бъдат дофинансирани от общинския бюджет от собствени приходи, се казва още в предложението.

Съветниците ще гласуват още годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Белене за 2026 г. и даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право за ползване на общински имот на читалищата в селата Кулина вода, Татари и Петколаденци. Част от предложенията е и одобряване на проект на Община Белене за реконструкция на улица по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Съветниците ще трябва да вземат решение и за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на болницата в Белене.

Точките в дневния ред са общо 15, като последната е за питания, изказвания и становища от граждани. Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 14:00 часа в зала 26 на общинската администрация.