Общинският съвет в Белене освободи от отговорност управителя на Многопрофилната болница за активно лечение в града

Общинският съвет в Белене на редовно заседание освободи от отговорност д-р Наталия Мадова за дейността й като управител на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Белене.

Предложението на председателя на Общинския съвет Николай Арабаджиев беше прието със седем гласа "за", четирима бяха "против", а двама общински съветници се въздържаха.

По време на заседанието се разгледа и предложението на кмета на общината Милен Дулев за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението МБАЛ – Белене. След дебати точката беше приета с промени в проекта на договор.

Дебати предизвикаха и точката за изменение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. Тя беше приета с девет гласа "за", три "против" и един "въздържал се".

Единодушно беше приет отчетът за дейността на Общинския съвет и изпълнението на приетите решения за периода месец юли 2024 г. – месец юни 2025 г. В отчета се посочва, че за второто шестмесечие на миналата година на общо пет заседания са приети 62 решения. За първото полугодие на тази приетите решения са 55, а съветниците са се събирали редовно четири пъти и два – извънредно.

От взетите решения през миналата година 57 са изпълнени, четири са в процес на изпълнение. Не е изпълнено едно. От тазгодишните 48 са изпълнени, а седем са в процес на изпълнение.

Съветниците приеха още: годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Белене за 2026 г.; промяна в общата численост на бюджетно звено "Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене"; актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община и промени в състава на Управителния съвет на Общински фонд "Култура".

Дадено беше съгласие за учредяване на безвъзмездно право за ползване на общински имоти на: Народно читалище (НЧ) "Изгрев - 1927" – село Кулина вода, НЧ "Развитие - 1921" – село Татари и НЧ "Напредък - 1903" – Петокладенци.

Към предварителния дневен ред беше добавена точка за разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на "Устойчиви културни хоризонти за Белене", по договор за финансиране по процедура Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за малки общини" от Национален плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Одобрен беше проект за реконструкция на улица по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Беше прието и изменение на вътрешните правила за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на общината.