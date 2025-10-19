Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер беше регистрирано в района на Османие в Южна Турция

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер беше регистрирано в района на Османие в Южна Турция
Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер беше регистрирано в района на Османие в Южна Турция
Снимка: Минко Чернев/БТА. Снимката е илюстративна.
Истанбул,  
19.10.2025 15:25
 (БТА)

Земетресение беше регистрирано днес около 14:39 часа турско (и българско) време в района на Османие, град в Южна Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк.

Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД / AFAD) земетресението е било с магнитуд 4,1 по Рихтер, като епицентърът му е бил в селището Сумбас на дълбочина около 7 км.

Трусът е предизвикал паника сред населението. Не се съобщава за поражения и пострадали.

Екипи на АФАД следят ситуацията.

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:42 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация