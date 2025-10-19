Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер беше регистрирано в района на Османие в Южна Турция

site.btaЗеметресение с магнитуд 4,1 по Рихтер беше регистрирано в района на Османие в Южна Турция
Земетресение беше регистрирано днес около 14:39 часа турско (и българско) време в района на Османие, град в Южна Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк.
Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД / AFAD) земетресението е било с магнитуд 4,1 по Рихтер, като епицентърът му е бил в селището Сумбас на дълбочина около 7 км.
Трусът е предизвикал паника сред населението. Не се съобщава за поражения и пострадали.
Екипи на АФАД следят ситуацията.
/МИД/
