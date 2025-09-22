За първи път е установено гнездене на морска костенурка карета в Хърватия

За първи път в Хърватия е регистрирано гнездене на морската костенурка карета, съобщи информационният портал „Кроейша уийк“.

Новината беше потвърдена от хърватското Министерство на защитата на околната среда и зеления преход, което съобщи, че около 15 новородени костенурчета са били заснети на 10 септември на плаж на остров Корчула.

Каретата е най-разпространената морска констенурка в Адриатическо море, което е смятано за една от важните зони за храненето на вида. Гнезденето обаче там е рядко, макар че през последните години то се регистрира все по-често по бреговете на Албания, Черна гора и Италия. За първи път обаче е доказано размножаване на каретата и в Хърватия, където повечето забелязани възрастни екземпляри са излюпени в Гърция.

„Това е изключително важно откритие, защото доказва, че хърватският бряг също може да бъде смятан за зона на гнездене на костенурките карета. Това отваря ново измерение в тяхната защита, като изисква не само грижа за наранени индивиди, но и по-голямо внимание в опазването на хабитатите и естествените плажове“, заявиха от Хърватския музей на естествената история.

Експертите казват, че откритието на Корчула подчертава значението на информираността на обществото. Те подчертават, че гнездата на костенурките никога не трябва да бъдат отваряни или разкопавани. Ако бъдат забелязани новородени костенурки, трябва да им бъде осигурен безопасен достъп до морето, а наблюденията, снимките и видеозаписите им трябва да бъдат съобщени на специалистите.

Има надежда, че родените на Корчула през тази година костенурчета може да се върнат на хърватския бряг, за да снесат яйцата си, когато достигнат зрелост.