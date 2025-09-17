Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Над 200 лидери от цял свят се качват на сцената на международното бизнес и технологично събитие "Impact Bucharest"; ще има и българско участие
Илюстративна снимка: Мартина Ганчева/БТА
Букурещ ,  
17.09.2025 06:31
 (БТА)

Над 200 лидери от цял свят, включително бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, ще се качат на интерактивните сцени на международното бизнес и технологично събитие "Impact Bucharest", което ще се проведе днес и утре в изложбения център „Ромекспо“ в Букурещ.

Ще има и българско участие. Сънародникът ни Иван Ланджев ще се включи в дискусия, посветена на креативността, съобщиха за БТА организаторите.

Събитието има амбицията да оформи дневния ред на Югоизточна Европа за близкото бъдеще. То е структурирано в осем тематични секции, всяка от които извежда на преден план международни експерти в области като киберсигурност, зелена икономика, дигитално бъдеще и стартиращи компании.

Сред най-очакваните моменти е присъствието на Паул Джорджеску, който на 10 февруари 2021 г. постави нов световен рекорд на Гинес за най-дългото разстояние, преплувано в ледени води; премиерът на Албания Еди Рама; Рийд Хейстингс – един от основателите на Нетфликс; Даниел Дайнс - милиардер предприемач, наричан от Forbes „Шефът на ботовете“, и Мишел Обама - бивша първа дама на САЩ, автор на бестселъри и глобален поддръжник на образованието и възможностите. 

