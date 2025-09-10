Международно изложение за сигурност и отбрана ще се проведе в хърватския град Осиек на 11-12 септември

Изложители и компании от 19 страни от Европа и извън нея, предимно от държави-членки на НАТО, ще участват във второто Международно изложение за сигурност и отбрана (DEFCROS), което ще се проведе в хърватския град Осиек на 11 и 12 септември, съобщиха днес организаторите, цитирани от ХИНА.

Главният организатор на изложението и директор на компанията „Скай Форт Систъмс“ (Sky Fort Systems) Кристиан Иловача заяви на пресконференция, че тазгодишното събитие, със значително повече изложители, ще се фокусира върху обществената сигурност.

Наред с многобройни делегации и чуждестранни посланици, няколко военни аташета от Брюксел ще присъстват, за да представят начини за участие в бъдещи европейски фондове за отбрана и възможности за стартиране на нови стартъп компании в сектора.

Представители на няколко инвестиционни фонда от Лондон също ще присъстват, като ще се стремят да проучат пазара и да оценят как биха могли да инвестират в бъдещи проекти за сигурност и отбрана.

Наташа Трамишак, областен управител на Осиек-Бараня, подчерта, че изложението ще постави особен акцент върху развитието на отбранителната промишленост и всички области, свързани със сигурността и отбраната, като например киберсигурността и разработването на нови видове оръжия.