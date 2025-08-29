Председателят на турския парламент заяви, че дейностите на комисията по разоръжаване на ПКК трябва да бъдат завършени до декември

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви днес в интервю за Анадолската агенция, че дейностите на новосъздадената парламентарна комисия по разоръжаване на Кюрдската работническа партия (ПКК) трябва да бъдат завършени до 31 декември 2025 г.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т. г. ПКК обяви, че се разпуска, с което сложи край на 40-годишната си въоръжена борба срещу турските власти. Процесът по разоръжаването ѝ започна през юли т.г., като част от него беше и решението за сформиране на парламентарна комисия по разоръжаването на ПКК в турския Меджлис, в която да участват депутати от всички парламентарно представени партии.

„Решението, което взехме веднага след създаването на комисията, е да прекратим работата ѝ на 31 декември 2025 г. При необходимост, тя може да бъде удължена с до два месеца“, заяви днес Куртулмуш, като подчерта, че в предстоящия период Комисията ще изслуша представители от бизнес средите.

„Това не е комисия за изготвяне на конституция. Тук няма да се изготвят закони или конституции. Това, което може да се направи, ще бъде подготвено и изпратено към парламента“, каза още Куртулмуш, отбелязвайки, че комисията служи като „място за отправяне на предложения“.

Председателят на турския парламент също така изрази надеждата си, че прочистването на Турция от тероризма би „открехнало вратата“ към освобождаването от тероризма и на страни като Сирия и Ирак.

От началото на дейността си досега Комисията изслуша министри, адвокати и представители на силовите структури. Сред тях бяха министърът на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, която докладва пред депутатите какви социални услуги и грижи са предоставени за близките на загиналите и ветераните от конфликта между ПКК и турските власти, както и министърът на вътрешните работи Али Йерликая, министърът на отбраната Яшар Гюлер и директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън.