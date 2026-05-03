Албания си осигурява дългосрочни доставки на американски втечнен природен газ чрез съоръжение във Вльора, съобщи албанският премиер

Албанският премиер Еди Рама съобщи днес, че Албания е направила важна стъпка към засилване на сигурността и енергийната си независимост чрез стратегическо споразумение за развитие на Енергиен център във Вльора, Югозападна Албания и доставка на втечнен природен газ, предаде АТА.

Рама обяви във видео изявление, че споразумението е постигнато в тясно сътрудничество със САЩ и гарантира доставка на американски втечнен природен газ за Албания за период от 20 години.

По думите му инвестицията за модернизиране на ТЕЦ Вльора – първоначално построен да работи с петрол – ще позволи преминаването му към природен газ, което значително ще увеличи ефективността и устойчивостта на производството на електроенергия в страната.

Премиерът подчерта, че това развитие създава стабилна основа за разнообразяване на енергийните източници на Албания и за засилване на енергийната независимост на страната, като също така се очаква да привлече нови инвестиции в сектора. Той допълни, че разширяването на енергийните мощности ще подпомогне развитието на нови технологии, включително центрове за данни и програми за изкуствен интелект, които се очаква да имат важна роля през следващото десетилетие.

Рама подчерта, че се очаква Вльора да се превърне във важен регионален енергиен център, не само за производство, но и за разпределение и износ на природен газ чрез Трансадриатическия газопровод (TAP). Той посочи, че споразумението включва и инвестиция за свързване на Вльора с Фиер чрез тръбопровод, където преминава газопроводът.